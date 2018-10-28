HABER

Gazipaşa'da iş yeri yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 12:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde zirai ilaç ve gübre bayiinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde zirai ilaç ve gübre bayiinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş yerinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Kapalı olan iş yerinden çıkan dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Haber verilmesi üzerine gelen iş yeri sahibi dükkanın kepenklerini açtı. Uzman ekip maske takıp iş yerine girerek yangına müdahale etti. Polis iş yerinin zirai ürün satışı yapması ve kimyasal maddeden kaynaklanan zehirlenme olayının yaşanmaması için önlem aldı. Yangın söndürme ve soğutma çalışmasından sonra iş yerinin arka cephesinde bulunan pencerenin korkuluk demirlerinin kesilmiş olduğu tespit edildi. Kundaklama olabileceği düşünülen yangın için polis geniş çaplı inceleme başlattı. İş yerindeki zirai ilaç ve gübrelerin büyük bölümü yangında zarar gördü.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
Anne katilini cezaevinde döverek, öldürenlere ömür boyu hapis istemiAnne katilini cezaevinde döverek, öldürenlere ömür boyu hapis istemi
Alışveriş mağazasının 9'uncu katından düşen kadın öldüAlışveriş mağazasının 9'uncu katından düşen kadın öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

İki yıl boyunca kızına tecavüz etmiş! Ses kayıtları ortaya çıktı

Ankara'da kafası parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Ankara'da kafası parçalanmış çocuk cesedi bulundu

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Kemikten yapılan eşyalar minyatür resimle renkleniyor

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!

İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.