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Gazipaşa'da jandarmadan denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında okul servislerini denetledi.

Yücel BULUT GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında okul servislerini denetledi. Okul çevresinde şüpheli şahıslar ve sürücüler 'Takbul' gözlükle kontrol edildi. Gazipaşa'da 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini artırdı. Okul servislerini durduran jandarma ekipleri, sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti. Servis araçlarındaki dur levhası, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası ve emniyet kemerlerini kontrol eden ekipler, uyarılarda bulundu. Kontrol işlemlerinin bitmesinin ardından jandarma ekipleri, servis araçlarını tek tek inceleyerek, öğrencileri emniyet kemeri takma konusunda uyardı. Öğrenci servis şoförlerinin evraklarını inceleyen jandarma ekipleri eksik evrak olup, olmadığını kontrol etti. Ekipler denetimlerde, Antalya'da sayılı olan ve suçluların yakalanmasında jandarmaya teknolojik destek sağlayan Takbul gözlüğünden de yararlandı. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ekipler eğitim öğretim yılı boyunca servis araçlarına yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

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