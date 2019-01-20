HABER

Gazipaşa'da kaza 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 16:04 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Belediyeye ait çöp toplama kamyonetiyle motosikletin çarpıştığı kazada Suriye uyruklu Salih Hıdır ve yolcu olarak bulunan Rami Horo yaralandı.

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Belediyeye ait çöp toplama kamyonetiyle motosikletin çarpıştığı kazada Suriye uyruklu Salih Hıdır ve yolcu olarak bulunan Rami Horo yaralandı. Gazipaşa Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki kaza dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa Belediyesi'ne ait Mehmet Y. idaresindeki 07 UV 271 resmi plakalı çöp kamyonetiyle aynı yönde giden Suriyeli Salih Hıdır'ın kullandığı 07 UR 532 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırlayan motosiklet işaret levha direğine çarparak durdu. Motosiklet sürücüsü Salih Hıdır ve araçta yolcu olarak bulunan Rami Horo yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Salih Hıdır ve Rami Horo tedaviye alındı.

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Tunceli'de koruma altındaki vaşak silahla öldürüldüTunceli'de koruma altındaki vaşak silahla öldürüldü
Yangında kalbi duran köpek, kalp masajıyla hayata döndürüldüYangında kalbi duran köpek, kalp masajıyla hayata döndürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.