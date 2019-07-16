Gazipaşa'da kaza; aynı aileden 5 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gazipaşa-Alanya sınırındaki Haçbel mevkisinde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa yönüne giden Hilmi Şanlı (38) yönetimindeki 07 UZ 297 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yatarak metrelerce sürüklendi. Yol kenarındaki su drenaj kanalına girerek duran aracın sürücüsü Hilmi Şanlı ile eşi Emine Şanlı (41) babası Mehmet Şanlı (76) ve çocukları B.Ş. (6) ile B.Ş. (4) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI



