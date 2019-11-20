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Gazipaşa'da kivi hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kivi hasadı başladı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kivi hasadı başladı. Kivi, kalitesine göre kilosu 1, 5 liradan 5 liraya kadar alıcı buluyor. İlçede yıllık ortalama 310 ton kivi üretiliyor.

Gazipaşa'da 25 bin dekar arazide 30'a yakın tropikal meyve yetiştiren üreticiler, ejder meyvesi, mango ve avokado hasadının ardından kivi hasadına başladı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Gökçesaray Mahallesi'nde yetiştirilen kivi, kalitesine göre kilosu 1,5 ile 5 lira arasında alıcı buluyor. İlçede toplam 170 dekar alanda kivi üretimi yapılırken, yıllık yaklaşık 310 ton rekolte elde ediliyor. Gökçesaray, Çile, Doğanca Çörüş ve Çığlık mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde 400 rakımdan 700 rakıma kadar her yerde kivi yetiştiriliyor. Gazipaşa'da üretilen kivinin çoğunluğu yurt içinde tüketiliyor.

Polis memuru olan ve 15 yıl önce kurduğu bahçesinde kivi hasadı yapan üretici Adem Yılmaz (40), "Kivi hasadı yaz aylarında yapılsa da aromasını aldığı şekeri tam olarak bu dönemde aldığı için bu günlerde hasat ediyoruz. Yaklaşık 5 dekar alanda 15 yıl önce kivi bahçemizi kurduk. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teşvikiyle bölgede kazanç getirecek profesyonel anlamda ilk kivi bahçesini burada kurduk. 15 yıldır ürün alıyoruz. Özellikle suyu seven nemli bölgelerde çok verim veren bir meyve. C vitamini yüksek. Dekardan 2 ile 3 ton verim alınır. Bakım iyi olursa 4 tona kadar çıkabilir. Turfanda hasatta kivi daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Mevsimine göre fiyat değişiyor" diye konuştu.

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