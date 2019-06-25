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Gazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 16:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 35 dekar makilik alan ve tarım arazisi yandı.

Gazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında 35 dekar makilik alan ve tarım arazisi yandı. Yangın karadan ve havadan 1 saatlik çalışma sonucu söndürülebildi.
Alanya- Gazipaşa sınırındaki Alanya'ya bağlı İmamlı Mahallesi Haçbel mevkiindeki tarlada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın yakındaki makilik araziye de sıçradı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye helikopter, 6 arazöz, 3 acil müdahale aracı, 2 su tankeri ve 20 işçi yönlendirildi. Yaklaşık 1 saat karadan ve havadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınabildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangın nedeniyle 9 dekar makilik alan ve 26 dekar tarım arazisi yandı.

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Gazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandıGazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandıGazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandıGazipaşa'da makilik ve tarım arazisi yandı

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