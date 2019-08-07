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Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 16:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Sarıağaç Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. Erkin Sonek'in (38) kullandığı 34 PU 2233 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Eren Üstün (41) yönetimindeki 34 ZPF 98 plakalı otomobil çarpıştı. Üstün'ün kontrolünden çıkan otomobil, 5 metre yükseklikten tali yola düştü. Sürüklenen araç, yaklaşık 60 metre sonra durdu. Sonek'in aracı ise yol üzerinde yaklaşık 110 metre sürüklendikten sonra durdu. Kazada, sürücülerden Eren Üstün ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Ela Sonek (33) ve çocukları Eliza, Ege ve Elvin Sonek yaralandı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralı Ela Sonek ve çocuklarını ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Almanya vatandaşı oldukları öğrenilen yaralılar, ayakta tedavi edildi. Otomobil sürücüsü Eren Üstün ise boynunun ağrıdığını söyleyerek, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastanede yapılan ilk müdahaleler sonrası yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralıGazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralıGazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralıGazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

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