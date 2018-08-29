Gazipaşa'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, Gazipaşa'ya bağlı Kaledran Mahallesi Yakacık mevkisinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa yönüne giden Reşit Durmaz (39) yönetimindeki 07 MAZ 14 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Şehnaz Özgeylani'nin kullandığı 33 BNM 43 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Şehnaz Özgeylani ile diğer araçtaki Reşit Durmaz ve eşi Cemile Durmaz (31), çocukları Halil İbrahim Durmaz (11) ve Lavin Su Durmaz (1), Cengizhan Durmaz (29), eşi Elif Durmaz (20) ve oğlu Çınar Durmaz (1) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı. Reşit Durmaz, hastanede yapılan kontrollerinin ardından ileri tetkik ve tedavisi için Alanya'da bir hastaneye sevk edildi.
Kazanın yaşandığı bölgede ulaşım kontrollü sağlandı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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