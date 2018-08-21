Gazipaşa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Muhammet C., kavga ettiği Adem G.'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Muhammet C. ve Adem G., Uğur Mumcu Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi üzerine Muhammet C. üzerinde taşıdığı tabancayla Adem G.'ye 3 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan 2'si Adem G.'nin sol bacağına, biri de sağ bacağına isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Adem G., Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, kaçan Muhammet C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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