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Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağına veto

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Belediye Meclisi kararıyla halka açık plajların Suriyeli vatandaşlara yasaklanmasının ardından belediye Başkanı kararı veto edip meclise geri gönderdi.

Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağına veto

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Belediye Meclisi kararıyla halka açık plajların Suriyeli vatandaşlara yasaklanmasının ardından belediye Başkanı kararı veto edip meclise geri gönderdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, 3621 sayılı Kıyı kanununun 5. maddesine göre kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır" dedi.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde belediye meclis toplantısında CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen’in “Suriyeliler halk plajlarına alınmasın” başlıklı önergesi AK Parti ile MHP meclis üyeleri ret oyuna rağmen 12 üyenin “evet” oyuyla Suriyelilerin ilçe sınırları içerisinde halk plajlarına girişleri yasaklandı. Kararın ardından tartışmalar yaşanırken Gazipaşa kaymakamı Ali Sakar, yazılı bir açıklama ile kararın veto edildiğini açıkladı. Sakar, "Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, ve yine 6.maddesi

Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağına veto

Gazipaşa’da Suriyelilere plaj yasağına veto

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