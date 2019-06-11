Gazipaşa'da Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi belediye meclisi toplantısında Suriyeli sığınmacıların ilçedeki plajlara alınmamasıyla ilgili oy çokluğuyla kabul edilen karar, Belediye Meclisine iade edildi.

Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu'nun 5'inci maddesine göre kıyıların, devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu belirtti.

Kıyıların, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğunu ifade eden Sakar, "Bu konuda belediye meclisine yetki verilmediği sürece, belediye meclisinin bu konuyu gündeme alıp, oylama yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğundan, alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır. Zaten belediye başkanı da konunun hukuka aykırı olmasından bahisle kararı veto edip, yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bana göre hukuka uygun bir karar değildi"

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da kararı hukuka uygun bulmadığını ve belediye meclisine iade ettiğini açıkladı.