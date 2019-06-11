Gazipaşa'da, Suriyelilerin plajlara alınmaması kararı veto edildi

'HUKUKA UYGUN BULMUYORUM'

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, bugün yaptığı açıklamada, kararı yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiğini söyledi. Başkan Yılmaz, "Sığınmacı Suriyelilerin halka açık plajlara alınmaması ya da onlar için ayrı bir bölge ayrılması yönündeki meclis kararına katılmıyorum. Hukuka da uygun bulmuyorum. Bu nedenle Belediye Kanunu'nun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim bugün itibarıyla" dedi.

'MECLİSİN HUKUKA AYKIRI KARARI DÜZELTECEĞİNE İNANIYORUM'

İzinsiz olarak kente gelen bazı yabancı uyruklu kişilerle ilgili ilçede yaşayan vatandaşların şikayetleri olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Bu bir gerçek. Ancak bu şekilde bir çözümün doğru olmadığını düşünüyorum. Meclisin de ilk toplantısında bunu yeniden değerlendireceğini, bu hukuka aykırı kararı düzelteceğine inanıyorum. Şu anda kesinleşmiş bir karar da yok. Uygulamamız gereken bir karar da yok. Zaten biz belediye olarak yabancı olsun, yerli olsun vatandaşımızı rahatsız eden bir durum varsa, belediyemizin yetkisindeyse müdahale ediyoruz. Dolayısıyla sadece 'Sığınmacılar için şunu yapalım, diğerleri için bunu yapalım' gibi bir anlayış içinde değiliz. Vatandaşımızı rahatsız eden her şeye müdahale ediyoruz. Belediyenin görevlerini eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.