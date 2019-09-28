Gazipaşa'da turfanda çekirdeksiz nar hasadı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çekirdeksiz nar hasadı başladı. İlçede turfanda çekirdeksiz nar hasadı yapan üretici Serdar Kaya, narın kilosunun 7-8 liraya alıcı bulduğunu, İngiltere'den bir firmanın kendilerinden 24 ton ürün istediğini söyledi.

Gazipaşa'da 400-600 rakımdaki Çakmak, Çörüş, Yeşilyurt, Çile, Doğanca ve Esenpınar mahallelerinde toplam 2500 dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Bu bahçelerin 1500 dekarlık kısmında çekirdeksiz nar üretiliyor. Geçen yıl 5 bin ton rekolte elde edilen bölgede bu yıl hava şartlarının uygun olması dolayısıyla rekoltenin 6 bin tona çıkması bekleniyor.

'İNGİLTERE'DEN 24 TON NAR TALEBİ VAR'

Bahçesinde yılın ilk turfanda çekirdeksiz nar hasadını 300 kiloyla yapan Serdar Kaya (24), "Bu yıl turfanda ilk hasadımızı yaptık ve yaklaşık 300 kilo çekirdeksiz nar topladık. Bahçede 7-8 liraya satılıyor. İngiltere'den bir firmanın 24 ton nar talebi var ve kilosu 40 liradan gidecek. Nar hasadı Ekim 15-20'si gibi bölgede yoğun olarak başlıyor. Biz de bu tarihi bekleyip göndermeyi düşünüyoruz, bir sıkıntı çıkmazsa" dedi.

'ÇEKİRDEK VAR AMA HİSSEDİLMİYOR'

Kendilerinden nar talep eden İngiliz firmanın narın çekirdeksiz olduğuna inanmadığını aktaran Serdar Kaya, "Bir sıkıntı yaşamazsak, gönderebilirsek çekirdeksiz olduğunu ve Türkiye'de olduğunu kanıtlayacağız. Aslında çekirdeksiz diye bir şey yok ama çekirdeksiz narın özelliği çekirdeği çok yumuşak olduğu için yenirken hissedilmiyor. Her yıl belediye nar festivali yapıyor. Bizler de her yıl en iyi narda dereceye giriyoruz. Bu yıl da narımızla en iyi nar derecesine girerek mahallemizi tanıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Oğluna nar hasadında yardım eden Fatma Kaya da, çekirdeksiz nardan iyi gelir elde ettiklerini söyledi. Hasatta Serdar Kaya'ya yardıma gelen arkadaşı Mustafa Mustafaoğulları ise, "Bölgemizde imece usulü yardımlaşma ön planda. Arkadaşıma çekirdeksiz nar hasadı hayırlı olsun" dedi.

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