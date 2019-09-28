Gazipaşa'da turfanda çekirdeksiz nar hasadı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde çekirdeksiz nar hasadı başladı. İlçede turfanda çekirdeksiz nar hasadı yapan üretici Serdar Kaya, narın kilosunun 7-8 liraya alıcı bulduğunu, İngiltere'den bir firmanın kendilerinden 24 ton ürün istediğini söyledi.

Gazipaşa'da 400-600 rakımdaki Çakmak, Çörüş, Yeşilyurt, Çile, Doğanca ve Esenpınar mahallelerinde toplam 2500 dekar alanda nar üretimi yapılıyor. Bu bahçelerin 1500 dekarlık kısmında çekirdeksiz nar üretiliyor. Geçen yıl 5 bin ton rekolte elde edilen bölgede bu yıl hava şartlarının uygun olması dolayısıyla rekoltenin 6 bin tona çıkması bekleniyor.

'İNGİLTERE'DEN 24 TON NAR TALEBİ VAR'

Bahçesinde yılın ilk turfanda çekirdeksiz nar hasadını 300 kiloyla yapan Serdar Kaya (24), "Bu yıl turfanda ilk hasadımızı yaptık ve yaklaşık 300 kilo çekirdeksiz nar topladık. Bahçede 7-8 liraya satılıyor. İngiltere'den bir firmanın 24 ton nar talebi var ve kilosu 40 liradan gidecek. Nar hasadı Ekim 15-20'si gibi bölgede yoğun olarak başlıyor. Biz de bu tarihi bekleyip göndermeyi düşünüyoruz, bir sıkıntı çıkmazsa" dedi.