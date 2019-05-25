HABER

Gazipaşa'da, yerleşik Hollandalı bilgisayar başında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 22:29 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde, yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen (53), evinde bilgisayar başında ölü bulundu.

Gazipaşa'da, yerleşik Hollandalı bilgisayar başında ölü bulundu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde, yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen (53), evinde bilgisayar başında ölü bulundu.
Gazipaşa’ya bağlı Ekmel Mahallesi’nde kendisine ait tek katlı evde yalnız yaşayan yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen’den bir süredir haber alamayan arkadaşı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gidip kapıyı çalan ekipler açan olmayınca içeri girdi. Polis, Ansgar Driessen’i masadaki bilgisayar başında otururken hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde burnundan kan geldiği belirlenen Driessen’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Beyin kanaması geçirmiş olabileceği düşünülen Ansgar Driessen’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Gazipaşa'da, yerleşik Hollandalı bilgisayar başında ölü bulunduGazipaşa'da, yerleşik Hollandalı bilgisayar başında ölü bulunduGazipaşa'da, yerleşik Hollandalı bilgisayar başında ölü bulundu

12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı12 yaşındaki Youtuber'ın doğum günü hediyesi dudak uçuklattı
Hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıHastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Şemdinli'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildiŞemdinli'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.