Gazipaşa'da, yerleşik Hollandalı bilgisayar başında ölü bulundu

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde, yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen (53), evinde bilgisayar başında ölü bulundu.

Gazipaşa’ya bağlı Ekmel Mahallesi’nde kendisine ait tek katlı evde yalnız yaşayan yerleşik Hollandalı Ansgar Driessen’den bir süredir haber alamayan arkadaşı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gidip kapıyı çalan ekipler açan olmayınca içeri girdi. Polis, Ansgar Driessen’i masadaki bilgisayar başında otururken hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde burnundan kan geldiği belirlenen Driessen’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Beyin kanaması geçirmiş olabileceği düşünülen Ansgar Driessen’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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