Gazipaşa'nın avokado hedefi 5 milyon adet

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinden bu yıl ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya avokado ihracatı yapılmaya başlandı. İlçede toplam 2 bin 500 dekar avokado bahçesinde yılda bin ton rekolte elde ediliyor.

Gazipaşa'da 30'a yakın tropikal meyveyi 25 bin dekar arazi üzerinde diktiği fidanlarla yetiştirmeye başlayan üreticiler, bakımı kolay, ekonomik getirisi yüksek olması nedeniyle sebze tarımı yerine tropikal meyve tarımına yöneldi. Tropikal meyvelerin ilçe ikliminde kolaylıkla yetiştirildiğini keşfeden üreticiler özellikle bu meyvelerin üretimini yapıyor.

Muzdan sonra avokadoyla devam eden üretim, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee- kral meyvesi), kivi, longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi ile sürüyor.