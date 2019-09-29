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Gazipaşa'nın avokado hedefi 5 milyon adet

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinden bu yıl ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya avokado ihracatı yapılmaya başlandı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinden bu yıl ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya avokado ihracatı yapılmaya başlandı. İlçede toplam 2 bin 500 dekar avokado bahçesinde yılda bin ton rekolte elde ediliyor.

Gazipaşa'da 30'a yakın tropikal meyveyi 25 bin dekar arazi üzerinde diktiği fidanlarla yetiştirmeye başlayan üreticiler, bakımı kolay, ekonomik getirisi yüksek olması nedeniyle sebze tarımı yerine tropikal meyve tarımına yöneldi. Tropikal meyvelerin ilçe ikliminde kolaylıkla yetiştirildiğini keşfeden üreticiler özellikle bu meyvelerin üretimini yapıyor.

Muzdan sonra avokadoyla devam eden üretim, Güney Amerika ve Güney Asya kökenli liçi (lychee- kral meyvesi), kivi, longan, passiflora (çarkıfelek), mango, papaya (ağaç kavunu), ejder meyvesi (pitaya), guava (sarı ve kırmızı çilek), kahve, sapote (çikolata meyvesi), feijoa (kaymak ağacı), karambola (yıldız meyvesi), kei elması, sapodilla, pomela, lime limon, graviola (tarçın elması), goji berry, jackfruit, ambarella (altın elma), moringa, snake fruit (yılan meyvesi), rose apple (gül elması) ve pawpaw meyvesi ile sürüyor.

ORTALAMA BİN TON

İlçede avokado hasadının yapılmasıyla ihracatına da başlandı. Toplam 2 bin 500 dekar avokado bahçesinde yılda ortalama bin ton rekolte elde ediliyor. 1800 dekar avokado bahçesinde hasat yapılırken, 700 dekarda yeni ekim oluşturuyor.

EN BÜYÜK ALICI RUSYA

Gazipaşa'da bahçelerde dalında turfanda olarak hasadı yapılan avokadoların tanesi 4,5 - 5 liradan satılıyor. Kalitesine göre tüccarlar aracılığıyla alınan avokado meyveleri, kasalarla ihracat için depolara getiriliyor. İşçiler tarafından ağırlıklarına ve büyüklüğüne göre ayrılıp, işlenerek paletlenen avokadolar, ihracatçı firmalar aracılığıyla, başta Rusya olmak üzere Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Macaristan'a ihracat ediliyor.

Avrupa ülkelerine avokado ihraç eden Fatih Kamil Yılmaz, "Gazipaşa'da avokado hasadının başlamasıyla birlikte, fiyatları bahçede tanesi 4,5 liradan satılıyor. Avrupa ülkelerine ihracatına başlamış bulunmaktayız. Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Macaristan'a ihraç ediyoruz. İhracat firmalarına temin ediyoruz. Hasadın hızlanmasıyla ihracata verdiğimiz avokado sayısını arttırmayı planlıyoruz. Gazipaşa'da 2 yıldır avokado ihracatı yapılıyor. Geçen yıl 1 milyon adet avokado ihraç ettik bu yıl hedefimiz 1,5 milyon adet avokado ihracatı yapmak. İlerleyen yıllarda ise 5 milyon adet hedefimiz var" dedi.

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