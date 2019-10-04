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Gazipaşa’ya emzirme kabini

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.10.2019 12:50 | Son Güncelleme

1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle dikkat çekici bir etkinlik düzenleyen Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı yanına emzirme kabini yerleştirdi.İçerisinde lavabo, emzirme koltuğu ve bebeklerin altını değiştirmek için stant bulunan kabin, 08.00 ila 22.00 saatleri arasında annelere hizmet verecek.Emzirme kabinini halka tanıtan İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik, düzenledikleri bu proje ile anne sütüne dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Gazipaşa’ya emzirme kabini

1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle dikkat çekici bir etkinlik düzenleyen Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı yanına emzirme kabini yerleştirdi.
İçerisinde lavabo, emzirme koltuğu ve bebeklerin altını değiştirmek için stant bulunan kabin, 08.00 ila 22.00 saatleri arasında annelere hizmet verecek.
Emzirme kabinini halka tanıtan İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik, düzenledikleri bu proje ile anne sütüne dikkat çekmek istediklerini söyledi. İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Ebe Fatma Alçiçek’in teklifi ve sponsorluğu neticesinde bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Çelik, “Belediye başkanımızla görüştük, ona da uygun geldi. Planlamasını yaptık ve bu bölgeye emzirme kabinimizi koyduk. Anne sütü bin hazinedir, sık sık emzirelim. Bizi hastalıklardan koruycaktır. Bütün besinlerden kıymetli” dedi.
Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmetali Yılmaz, emzirme kabininin tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Eşşe Hanım bize talebini iletti. Biz de elimizden geleni yaparız dedik ve burayı belirledik. İnşallah ileride ihtiyaç olursa sayısını arttırırız. Yeter ki bebeklerimiz olsun, sağlıklı büyüsün, elimizden gelen katkıyı yaparız. Bunu sürdürmek için de elimizden geleni yapacağız. Biz önemli bir eksikliğin giderildiği kanaatindeyim, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Emzirme kabini fikrini ortaya atan ve yapımını üstlenen Ebe Fatma Alçiçek ise bu projeyi daha önce gittiği başka bir şehirde gördüğünü ve çok beğendiğini söyledi. Bu projeyi Gazipaşa’ya getirmek istediğini ve bugüne nasip olduğunu belirten Alçiçek, “Biz annelerin sosyal yaşamdan kopmadan çocuklarını emzirmelerini istiyoruz. Genelde anneler çocuklarımı nereden emziririm, altını nasıl değiştiririm düşüncesiyle dışarıya çıkmıyorlar. Bu yüzden böyle bir projeyi hazırladık. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Annelere ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da iki yıl anne sütü ile çocuklarını beslemelerini öneriyoruz” şeklinde konuştu.
Projeyi destekleyen ve bebeğiyle tanıtım etkinliğine katılan Hilal Akçay Timur, “Kesinlikle çok iyi düşünülmüş bir proje. Çocukların nereden ne zaman acıkacağı belli olmuyor. Acıktığı zaman güvenli bir şekilde girip çocuğumuzu emzirebileceğimiz bir yer olması çok iyi olmuş” dedi.

Gazipaşa’ya emzirme kabini

Gazipaşa’ya emzirme kabini

Gazipaşa’ya emzirme kabini

Gazipaşa’ya emzirme kabini

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