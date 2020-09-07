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Gaziray inşaat alanında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapımı süren Gaziray inşaat alanında bir erkek cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’te yapımı süren Gaziray inşaat alanında bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziray inşaatında çalışan işçiler, sabah erken saatlerde inşaat alanındaki su birikintisinde bir erkek cesediyle karşılaştı. İşçilerin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde ve ceset üzerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonrasında cesedin Orhan K.’ya (44) ait olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından Orhan K.’nın cansız bedeni, olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan ceset, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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