Gaziray nereden nereye gidiyor? İşte Gaziray güzergahı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep İstasyon Meydanı'nda Gaziray ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşına dek ücretsiz olacağını duyurduğu Gaziray'a ilişkin yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte Gaziray projesi güzergahı...

GAZİRAY NEREDEN NEREYE GİDİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziray'ın yılbaşına dek ücretsiz olacağını bildirdi.

Gaziantep gar sahası şehir içi ulaşımla entegre hale getirilerek transfer merkezi oldu. Başpınar-Oduncular arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek olan Gaziray, tam kapasiteyle hizmete girdikten sonra günlük 300 bini aşkın yolcuya hizmet verecek.

Başpınar – OSB 3 – OSB 4 – Dolice – Stadyum – Beylerbeyi – Otogar – Kayaönü – TEDAŞ – Topraklık – Hastaneler – Gar (Ana tren istasyonu, tramvay) – Göllüce Tıp Merkezi – Seyrantepe – Mustafa Yavuz – Oduncular

GAZİRAY GÜZERGAHI



