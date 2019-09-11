Gaziyi asfalt işçileri darp etti

İşçilerin Zonguldak Belediyesi'nin asfalt ihalesini alan taşeron firmada çalıştıkları tespit edildi.

'GAZİ OLDUĞUMU SÖYLEMEME RAĞMEN VURDULAR'

Tedavi gördüğü hastanenin önünde yaşadıklarını anlatan gazi Hasan Özdemir, darbedildiği sırada yanında yüzde 98 engelli yeğeninin de bulunduğunu belirtti. Aracında gazi olduğunu gösteren kartın da bulunduğunu ifade eden Özdemir, "Benim ağabeyimin yüzde 98 engelli çocuğu var. Mahallede engelli lisesine kayda gidiyorduk. İşçiler, 'Aşağıda yol kapalı. Yukarıdan, un fabrikasının oradan gideceksiniz' dedi. Ben de oradan dolaştım ve lisenin oraya geldim. Lisede kaydı yaptılar öğretmenler. Ben yukarı dönecektim araç vardı kenarda. Aracımla az aşağıya indim ve döndüm. Bir de baktım aracın yanında 10 kişi. Asfalt çalışması oradaymış. Sen buraya nasıl giriyorsun diye başladılar söylenmeye. Ben de 'Gidiyoruz' dedim. Aracın camı açıktı. Bana vurmaya başladılar. Ben aşağıya indim. Diğer işçiler tuttu, diğeri de vurdu. Engelli yeğenim de yanımdaydı. 'Ben gaziyim. Niye böyle yapıyorsunuz?' dedim. 'Sen gazi olsan bana ne?' diyor. Ben Valilik özel kalemini aradım. Hemen ekip gönderdiler. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Bugün üniversite hastanesine sevk ettiler. Göz ve plastik cerrahiye sevk ettiler. Herhalde ameliyat olacağım. Sol tarafımda gözüm ve kulağım gazilik nedeniyle görmüyor. Onlarda hep sağ tarafıma vurdular. Dudağımın yukarısında dikişler var. Gözüm darp nedeniyle görme kaybı yaşıyor. Benim aracımın önünde gazilik kartı da var. 'Bana ne' deyip vurmaya devam ettiler."

Asfalt çalışma alanına girse bile bunun sonucunda darp edilmemesi gerektiğini söyleyen Özdemir, "Burada benim hatam olduysa bile, hatalı yere girdiysem bile kanunlar çerçevesinde cezası varsa uygulamalısın. Bu şekilde bana vurmaları kanuna çok aykırıdır. Emniyeti çağırıp hatalı yere girdiğimi söylesinler. Gaziye öyle bir kelime de kullanmaları ağrıma gitti. Şikayetçi oldum, hiçbir şekilde geri de almayacağım" dedi.

