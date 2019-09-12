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Gaziyi darbeden asfalt işçileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 11:54 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'i (48) yeni dökülen asfalta aracıyla girdiği gerekçesiyle darbettikleri iddia edilen iki işçi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'i (48) yeni dökülen asfalta aracıyla girdiği gerekçesiyle darbettikleri iddia edilen iki işçi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Hasan Özdemir, Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken 15 Nisan 1992'de Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Suçatı köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. 1,5 yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi gören Hasan Özdemir'in sol kulağı duyma yetisini kaybederken, sol gözünde de yüzde 90 görme kaybı oluştu.

Gazilik maaşıyla geçimini sürdüren 2 çocuk babası Hasan Özdemir, önceki gün Karaelmas Mahallesi'nde ağabeyinin engelli oğlunu Karaelmas Sağır ve Dilsizler Lisesi'ne götürdüğü sırada asfalt yapımında çalışan işçilerle tartıştı. Yeni dökülen asfalta aracıyla girdiği gerekçesiyle F.A. ve T.A. tarafından darbedilen Hasan Özdemir, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında ve yüzünde darp izleri olan gazi Hasan Özdemir, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Hasan Özdemir'in şikâyeti üzerine gözaltına alınan F.A. ve T.A. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 2 işçi savcılık talimatıyla dün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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