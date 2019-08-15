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Gaziyi darbeden kafe sahibinin amcası konuştu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

VALİDEN ZİYARET Bursa Valisi Yakup Canbolat, kafede darbedilen gazi Ömür Karaman ile onu saldırganlardan kurtarmak isterken, dövülen otopark görevlisi Emre Efe'yi (23) ziyaret etti.

VALİDEN ZİYARET

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kafede darbedilen gazi Ömür Karaman ile onu saldırganlardan kurtarmak isterken, dövülen otopark görevlisi Emre Efe'yi (23) ziyaret etti. Ziyarette Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Gürsu Belediye Başkan Vekili Ali Kuzgun ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan da Canbolat'a eşlik etti. Vali Canbolat, failler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını söyleyerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Gazi Ömür Karaman ile birlikte darbedilen otopark görevlisi Emre Efe ise "Kumsaz'daydım. Ömür Karaman gazimizi kafeden darbederek çıkardıklarını gördüm. Olay yerine gittim ve 2 kişiyi iteledim. Bana da saldırdılar ve beni de darbettiler. Canımı zor kurtardım. İfademde söylediğim 3 kişiyi tutukladılar. İşletmenin kapatıldığını öğrendik" dedi.

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