Gaziyi dövüp serbest kalan 3 saldırgan tutuklandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yeğenlerini görmeye gelen yüzde 92 engelli Gaziyi ayaklarını uzattı diye döven 3 saldırgan serbest kaldıktan sonra yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Kuzey Irak’ta teröristlerin konvoyuna uzaktan kumandalı bombalı saldırı düzenlemesi sonucu vücuduna 34 tane şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda kalan ardından gördüğü tedaviyle 2 yıl sonra yürümeye başlayan yüzde 92 engelli gazi Ömür Karaman, Ankara’dan Bursa’ya yeğenlerini görmeye geldi. Gürsu’daki yeğenlerini yanında 1 gece kalan gazi Karaman, ertesi gün deniz havası almak ve yüzmek için Gemlik ilçesi Kumsaz Sahili’ne gitti. Gazi Karaman, denizde biraz yüzdükten sonra kafeye dinlenmek için oturdu. Burada ayaklarını da sandalyeye uzatan gaziyi işletmenin sahibi ayaklarını indirmesi konusunda uyardı. Yapılan uyarının ardından gazi olduğunu yüzde 92 engelli olduğunu söylemesine rağmen iş yerinde bulunanların saldırısına uğradı. Gözü moraran, dudağı patlayan, ayakları ezilen ve sırtına demir çubukla vurulan gazi, ölümden döndü.

Gaziyi darp ettikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Serbest kalan 3 şahıs yapılan çalışmalar sonucunda bugün yeniden gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

