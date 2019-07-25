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Gazla freni karıştırınca 10 metre yükseklikten uçtu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 03:29 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda bir kadın sürücü aracını park ederken fren yerine gaza basınca 10 metre yükseklikten aracıyla birlikte basketbol sahasının beton zeminine çakıldı. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Gazla freni karıştırınca 10 metre yükseklikten uçtu!

Edinilen bilgiye göre, görenleri hayrete düşüren kaza Saat: 00.45’de Kuşadası Ege Mahallesi Ümit Sokak’ta meydana geldi. 43 AAT 365 plakalı otomobilini park etmeye çalışan M.N. isimli kadın sürücü, bir anlık dalgınlık sonucu fren yerine gaza bastı.

Birden hızlanan otomobil, yol kenarındaki korkulukları da parçalayarak, 10 metre yükseklikten mahalledeki basketbol sahasının beton zeminini çakıldı. Kazanın ardından, polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri olay yerine gelerek, kazaya müdahale etti.

Kazada otomobil kadın sürücüsü M.N. ile yanındaki kadın arkadaşı Ü.S. yaralandı. 112 Acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerine yapılan yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sürücü M.N.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada, gün içinde her zaman mahalle çocuklarının basketbol oynadığı basketbol sahasının kaza sırasında boş olması da olası bir faciayı önledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası trafik kazası

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