Gazlı içeceklerin zararları saymakla bitmiyor

Uzmanlar, gazlı ve asitli içeceklerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini, özellikle de çocuklarda ciddi problemlere yol açtığını söyleyerek, özellikle çocukların bu gibi içeceklerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tadından dolayı 7’den 70’e çoğu insanın tükettiği asitli ve gazlı içecekler insan sağlığını olumsuz etkilediğinden dolayı uzmanlar tarafından önerilmiyor. Asitli ve gazlı içeceklerin içinde bulunan zararlı ve kimyasal besinler özellikle de çocuklarda ciddi probleme yol açıyor. Uzmanların uyarılarını dikkate alan ebeveynlerde, çocuklarını bu içeceklerden korumaya çalışıyor.

“Kesinlikle bu içecekleri çocuklarımıza içirmememiz gerekiyor”

Medicana Konya Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sena Nazlı, asitli ve gazlı içeceklerin hem yetişkinlerde hem de çocuklarda içildiği andan itibaren diş ve sindirim sistemlerinde problemlere yol açtığını söyleyerek, insan sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti. Diyetisyen Nazlı, “Fosforik asit, şeker, kafein içeriğinden dolayı da sağlığı olumsuz etkiliyor. Çocuklarda özellikle kemik gelişimi çok önemli olduğu için asitli, gazlı içecekler buna olumsuz etki oluşturup, büyümelerini olumsuz yönde etkiliyor. Aynı zamanda şeker yüksek içerdiği için obeziteye ve maalesef çocuklarda diyabet riskinin görülmesinde arttırıcı etkiye sahip. Yüksek kafein içeriğinden dolayı da çocuklarda uyku problemleri, öfke nöbetleri ve kalp ritim bozukluklarına yol açarak kalp hastalıklarına yakalanma riskini arttırıyor. Kanser etkisi olduğu için hem yetişkinler, hem de çocukları için kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler içerisinde yer alıyor. Aspartam içeriğinden dolayı da epilepsi ya da duygu durum bozukluklarına yol açabiliyor. Burada en önemli görev ebeveynler olarak öncelikle evimize almamamız gerekiyor. İçecek tercihlerimizi süt, ayran, şalgam, taze sıkılmış meyve suları gibi daha sağlıklı besinler verebilsek çocuklarımıza örnek oluruz. Kesinlikle bu içecekleri çocuklarımıza içirmememiz gerekiyor” dedi.