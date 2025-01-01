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Gazprom duyurdu... Avrupa'da Rus gazı dönemi resmen bitti! Artık tek bir yol var: Türkiye

01.01.2025 11:36
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Avrupa'da Rusya gazının kullanımı resmen sona erdi. Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sağlanan doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi. Gazprom'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın anlaşmayı uzatmayı reddettiği ifade edildi. Mevcut durumda Avrupa'ya enerji sağlama noktasında artık tek seçenek olarak ise Türkiye öne çıkıyor.

Gazprom duyurdu... Avrupa'da Rus gazı dönemi resmen bitti! Artık tek bir yol var: Türkiye

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün (TSİ) 08.00 itibarıyla sona erdiği belirtildi. Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiğine işaret edilen açıklamada, "Gazprom, Ukrayna üzerinden doğal gaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor." ifadelerine yer verildi.

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HER SENE AZALARAK DEVAM ETMİŞTİ

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2023'te, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti.

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Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

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TEK ÇIKAR YOL: TÜRKİYE

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna doğal gaz Avrupa gaz gazprom
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