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Gazprom ile ilgili bir şüpheli ölüm daha!

04.05.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşının ardından Gazprom ile ilgili yaşanan şüpheli ölümlere bir yenisi daha eklendi. Gazprom ilişkili üst düzey isimlerden birinin daha öldüğü duyuruldu.

Gazprom ile ilgili bir şüpheli ölüm daha!

Rusya'da Gazprom ilişkili üst düzey isimlerden biri daha şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Soçi'de Gazprom'a ait Krasyana Polyana kayak tesisinin yöneticisi Andrei Krukowski'nin uçurumdan düşerek öldüğü açıklandı.

Rus medyası, Krukovski'nin bölgedeki antik "Aşipse" kalesine yürürken "talihsiz bir kaza geçirdiğini" yazdı. 37 yaşında hayatını kaybeden Krukowski'nin Rusya'daki büyük şirketlerde yöneticilik yaptığı ve 2012 yılında Soçi'deki Gazprom'a ait tesisin başına getirildiği ifade ediliyor.

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Gazprom şirketi ile ilişkisi olduğu düşünülen 6 Rus oligarkın son üç ay içinde şüpheli şekilde ölümü bilinmezliğini koruyor.

Bu kişilerin Moskova yönetimi tarafından ortadan kaldırıldığı yolundaki iddialar da batı medyasında yer almayı sürdürüyor.

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Rusya
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