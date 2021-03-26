Gazprom: Kuzey Akım 2 bu yıl tamamlanacak

ABD projeye katılan şirketleri yaptırımla tehdit ediyor.Rus enerji devi Gazprom, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) baskılarına rağmen Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşasının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre, Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, Kuzey Akım 2 projesinde yüzde 90 ila yüzde 92'lik bölümün halihazırda tamamlandığını belirterek, "Çalışmalar aktif bir şekilde devam ediyor. Geriye küçük bir bölüm kaldı. Tabii ki bu yıl içinde bitirilmiş olacak, kesinlikle. Kaybedilen zaman utanç verici ama olanlar ortada" diye konuştu.

ABD'de 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi, selefi Donald Trump dönemindeki Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırım politikasını sürdüreceği mesajını vermiş, son olarak NATO dışişleri bakanları toplantısı çerçevesinde Alman mevkidaşı Heiko Maas ile ilk yüz yüze görüşmesini yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de projeye karşı oldukları ve projeye katılan şirketlere yaptırımdan kaçınmayacakları mesajını vermişti.