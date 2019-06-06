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Gazprom Neft ilk kez ruble karşılığı petrol sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 18:19 | Son Güncelleme

Gazprom Neft Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov: - "Bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden Ermenistan’a petrol ihraç ettik" - "Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz"

ST. PETERSBURG (AA) – Rus petrol şirketi Gazprom Neft’in Üst Yöneticisi Aleksandr Dyukov, bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını belirterek, “Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz.” dedi.

Dyukov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Petrol ihracatında ruble üzerinden sözleşmeler yapmaya başladıklarını vurgulayan Dyukov, "Bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden Ermenistan’a petrol ihraç ettik. Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz." diye konuştu.

Sözleşmeleri avro ve yuan üzerinden de yapabileceklerini belirten Dykuov, "Eğer gerekirse ihracatımızı avro veya yuan üzerinden de yapabiliriz, anlaşmalarımız bu değişikliğe elverişli şekilde hazırlandı." dedi.

Rus yetkililer, ABD ve bazı batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya uğraşıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom’un ihracat kolu olan Gazprom Export’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Avrupa’ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz satıldığı bildirilmişti.

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