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Gazze, 20 yıl sonra yeni itfaiye araçlarına kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 17:55 | Son Güncelleme

Gazze, 20 yıl sonra yeni itfaiye araçlarına kavuşacak

REFAH (AA) - İsrail yönetiminin, 1999'dan bu yana ilk kez Gazze Şeridi'ne yeni itfaiye araçlarının girmesine izin vereceği belirtildi.

Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti'ndeki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail yönetimi Katar'ın finanse ettiği 18 itfaiye aracının Gazze'ye geçişine izin verecek.

Gazze'nin güneyindeki Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan girecek araçların, geçişlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Araçlar, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin denetiminde, Gazze Sivil Savunma Birimine teslim edilecek.

İsrail'in 13 yıldır bölgeye uyguladığı abluka nedeniyle yedek parçaları bulunmayan, eski araçları kullanan Gazze Sivil Savunma Birimi, çalışmalarını yürütebilmek için gerekli olan ekipman ve araçların sıkıntısını çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze itfaiye

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