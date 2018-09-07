"Gazze açık hava hapishanesinde" yaşam

MUSTAFA HABBUŞ - Akdeniz'in güneydoğu sahilinde, Asya ile Afrika arasındaki sınırda yer alan ve İsrail'in yıllardır uyguladığı abluka nedeniyle adeta bir açık hava hapishanesine dönüşen Gazze, hem insanların hem de sorun ve yoklukların üst üste yığıldığı bir coğrafya.

Elektrik ve su kesintilerinden ilaç yetersizliğine, hava kirliliğinden sağlık ve eğitim hizmetlerindeki aksaklıklara, işsizlik ve yoksulluk oranının yüksekliğinden yaşam alanı darlığına kadar türlü sıkıntının kol gezdiği bu coğrafyada insanlar her sabah uyandıklarında "bugün karnımızı nasıl doyuracağız" sorusuna cevap arıyor.

Yaklaşık 0,7 kilometrekarelik bir alanda 87 bin kişinin yaşadığı ve bu haliyle dünyanın en kalabalık yerleşim yerlerinden biri olan Şati Mülteci Kampı'nda yaşayan Mustafa el-Mısri (45) her sabah bu sorunun peşine düşen Gazzelilerden sadece biri.

Filistin yönetimine bağlı bir memur olarak 10 yıldır görev yapan Mısri'nin aldığı maaş, Ramallah yönetiminin Gazze'deki memur maaşlarında Nisan 2017'de yüzde 30'luk bir kesintiye gitmesi sonrasında bu kesintiyi yüzde 50'ye kadar çıkarmasıyla aylık 60 dolara düştü.