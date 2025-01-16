Gazze'de 467 gün sonra ateşkes sağlandı, halk sevinçle sokaklara döküldü! İşte anlaşmanın ayrıntıları

Tüm dünyanın gözü önünde aylardır süren katliamların son bulması için yürütülen çabalar sonuç verdi, İsrail ve Hamas Gazze için ateşkes anlaşmasına vardı. 467 gün sonra ateşkes anlaşması esir takasını da içerirken; ilk aşamanın 42 gün süreceği ve 19 Ocak Pazar günü başlayacağı belirtildi.

ATEŞKES KARARI SEVİNÇLE KARŞILANDI

İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Gazze Şeridi'nde sevinçle karşılandı. Halk sokaklara döküldü.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANACAK

İsrail kabinesi bugün anlaşmayı onaylamak için toplanacak.

Katar Başbakanı Al Thani, ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini söyledi.

Başbakan, Pazar gününe kadar Gazze'de sükunet çağrısı yaptı.

CUHURBAŞKANI HERZOG'DAN HÜKÜMETE ÇAĞRI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklama yaptı. Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müzakere ekibinin anlaşma konusundaki çabalarını desteklediğini belirterek, hükümete ateşkes anlaşmasını onaylama çağrısından bulundu. İsraillileri eve getirmek için anlaşmanın onaylanması gerektiğini söyleyen Herzog, esirlerin evlerine dönmesinden daha önemli bir şeyin olmadığını ifade etti.

Anlaşma şartlarının kolay olmadığını ancak gerekli olduğunu aktaran Herzog, muazzam güvenlik, diplomatik ve toplumsal çabalarla bir fırsat oluşturulduğunu belirterek, “Bu fırsatı değerlendirmeliyiz” dedi.

Tüm esirlerin ailelerine karşı büyük bir hassasiyet gösterme çağrısında bulunan Herzog, “Özellikle de anlaşmanın ilk aşamasında sevdiklerinin geri dönmeyeceğinden korkan endişeli ve kederli aileleri kucaklamanızı rica ediyorum” dedi.

Katar, Mısır ve ABD’ye anlaşmaya yönelik çabaları için teşekkür eden Herzog, "Anlaşmanın her aşaması gerçekleşene ve son rehine de geri dönene kadar tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

ANLAŞMANIN KURALLARI

Reuters haber ajansı anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre ateşkesin devam ettiği her gün 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek.

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Filistinli kadın ve çocukları birinci aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak.

Hamas ise anlaşmanın ilk gününde 3 rehineyi serbest bırakacak. Ayrıca ilk aşamada toplam 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak.

Ateşkesin ilk aşaması 42 gün sürecek.

İsraı̇l her sı̇vı̇l rehı̇neye karşılık 30 her İsraı̇llı̇ kadın askere karşılık ise 50 Fı̇lı̇stı̇nlı̇ tutukluyu serbest bırakacak.

Bu da 1000'den fazla tutuklu filistinlinin serbest bırakılması anlamına geliyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek.

Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak.

100 İSRAİLLİ HAMAS'IN ELİNDE

Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nda 250 kişiyi rehin almıştı.

Yaklaşık 100 İsrailli hala Gazze Şeridi'nde esir tutuluyor ve ordu bunların en az üçte birinin öldüğüne inanılıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre ise İsrail'in misilleme saldırısında yarısından fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 46 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

TRUMP, ATEŞKESTE PAYININ BÜYÜK OLDUĞUNU SAVUNDU

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, aynı hesabından daha sonra yaptığı yeni açıklamada, söz konusu ateşkes anlaşmasını, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerini kazanmasına bağladı.

"Bu epik ateşkes anlaşması, yalnızca kasım ayında kazandığımız tarihi zaferin bir sonucu olarak gerçekleşebilirdi." yorumunu yapan Trump, kendi yönetiminin "barış arayışında" olduğunu ve bunu, tüm dünyaya göstereceklerini belirtti.

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a ayrıca teşekkür eden Trump, "Gazze'nin bir daha teröristler için güvenli bir sığınak haline gelmemesi" için İsrail ve diğer müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İbrahim Anlaşmalarını daha da genişleteceklerini kaydeden Trump, "Bu, Amerika ve hatta dünya için gerçekleşecek harika şeylerin sadece başlangıcı." değerlendirmesini yaptı.

Ateşkeste kendisinin payının "büyük" olduğunu savunan Trump, "Daha Beyaz Saray'a gelmeden bu kadar çok şey başardık. Beyaz Saray'a geri döndüğümde olabilecek harika şeyleri bir hayal edin." ifadelerine yer verdi.