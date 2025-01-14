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Gazze'de ateşkes için gün sayılıyor: Umut yeşerten açıklamalar peş peşe geldi! "En çok ben şaşıracağım"

14.01.2025 14:07
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Dünyanın gözü bu kez umut içinde Gazze'de. Taraflardan peş peşe açıklamalar geldi. Hamas "Görüşmelerde son adıma ulaşıldı" dedi. Katar, Beyaz Saray ve başkanlık koltuğuna oturmak için gün sayan Donald Trump da son duruma ilişkin mesajlar verdi.

Gazze'de ateşkes için gün sayılıyor: Umut yeşerten açıklamalar peş peşe geldi! "En çok ben şaşıracağım"

Gelen son açıklamalara göre Gazze'de ateşkesin eli kulağında. Doha'da yürütülen ateşkes görüşmelerinde önemli bir noktaya ulaşıldığı belirtiliyor. Ateşkesin yakınlığı Hamas'ın açıklamasında da vurgulandı.

KATAR: BÜYÜK FİKİR AYRILIKLARINI ÇÖZDÜK

İsrail'in katliamının ne zaman son bulacağı beklenirken dünyanın gözü Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen müzakerelere çevrilmişti. Anlaşma taslağının her iki tarafa teslim edildiğini bildiren Katar Dışişleri Sözcüsü, "Büyük fikir ayrılıklarını çözdük. Ateşkes anlaşmasına hiç bu kadar yakın olmamıştık, bazı detaylar kaldı" sözleriyle olumlu sinyal verdi.

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HAMAS: SON AŞAMAYA ULAŞILDI

Açıklaması merakla beklenen Hamas'tan "Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldı. Müzakerenin anlaşma ile sonuçlanmasını umuyoruz. Umarız net ve kapsayıcı anlaşma yapılır" mesajı geldi.

BEYAZ SARAY: GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI BU HAFTA OLABİLİR

Bu arada ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da Gazze'de ateşkes olasılığı hakkında konuşurken Orta Doğu'da İsrail'e güçlü destek verdiklerini ve ateşkesin bu hafta tamamlanabileceğini söyledi.

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"5 GÜN İÇİNDE ATEŞKES OLMAZSA EN ÇOK BEN ŞAŞIRACAĞIM"

DHA'nın aktardığına göre; Sullivan, açıklamasında, "Eğer (Biden yönetiminin) kalan 5 gün içinde bu gerçekleşmezse, muhtemelen buna en az şaşıran kişi ben olacağım. Ancak bu anlaşmayı sonuçlandırma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi. Sullivan, ateşkes anlaşmasıyla esirlerin evlerine döneceğini, Gazze'ye yardım girişinin rahatlayacağını ve bundan sonra siyasi sürecin önünü açabilecek daha olumlu bir atmosferin mümkün olacağını ifade etti.

TRUMP: "ATEŞKES ANLAŞMASINA HAFTA SONUNA KADAR VARILABİLİR"

ABD’de başkanlık koltuğuna oturmasına 6 gün kalan Donald Trump ise Newsmax kanalına verdiği röportajda İsrail ile Hamas arasında Katar’ın arabuluculuğunda dolaylı olarak yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Bunu başarmaya çok yakınız. Bunu başarmaları gerekiyor. Bunu yapmazlarsa orada çok fazla sorun olacak, daha önce hiç görmedikleri kadar çok sorun. Bunu başaracaklar. Bir el sıkışma olduğunu ve bunu bitireceklerini, belki de haftanın sonuna kadar bitireceklerini anlıyorum, bunun gerçekleşmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi olarak görevlendirdiği Steve Witkoff, son günlerde İsrailli ve Katarlı yetkililerle bir araya gelmişti. Witkoff, birkaç gündür Katar’ın başkenti Doha’da bulunan ABD Başkanı Joe Biden’ın Orta Doğu temsilcisi Brett McGurk ile yakın koordinasyon halinde çalışıyor.

Sizce Gazze'de ateşkes sağlanır mı?

Evet, sonuçta bir anlaşma olacak.
Hayır, müzakereler başarısız olacak.
Belirsiz, gelişmeleri beklememiz gerekiyor.
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze ateşkes
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