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Gazze'de ateşkes için tarih verildi! İsrail oylama yapacak

15.01.2025 19:39
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Dünya Gazze'den gelecek ateşkes kararını beklerken yeni bir gelişme yaşandı. İsrail, ateşkes parlamentoda oylama yaptı kararı aldı. Oylamanın 16 Ocak Perşembe günü yapılması bekleniyor.

Gazze'de ateşkes için tarih verildi! İsrail oylama yapacak

İsrail, Gazze'de ateşkes olup olmayacağına dair ylama yaptı kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, yapılacak oylama için yurt dışı gezisini yarıda keserek İsrail'e döndü. Hamas yetkililerinin ise anlaşmaya onay verdiğini ancak nihai anlaşma için Katar Başbakanı Jassim Al Thani ile Hamas heyeti arasında bir görüşme yapıldığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kurumu (KAN) tarafından yapılan açıklamaya göre ise Katar Başbakanı Jassim Al Thani, düzenlenecek basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasını duyuracak.

Tarafların rehineler ve Gazze'deki bölgelerin kontrolü konusunda anlaştığı bildirildi. Hamas daha önce Gazze'de kontrol edilecek bölgelerin haritasını İsrail'den talep ettiği belirtilmişti. Bahsedilen haritanın Hamas'a teslim edilmesiyle birlikte Hamas tarafı da anlaşmayı onayladı.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze ateşkes
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