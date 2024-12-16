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Gazze'de ateşkes mi olacak? Üst düzey İsrailli yetkili açıkladı: Mossad ve Shin Bet yetkilileri görüşmeler için Katar'a gitti

16.12.2024 23:06
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İsrail basını, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkililerinin de yer aldığı bir heyetin Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya gittiğini iddia etti. Diğer yandan İsrail'in "ay bitmeden" Hamas'la esir takası anlaşması yapmak istediği de öne sürüldü. Adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, ziyaretin ateşkes görüşmelerinde önemli bir ilerleme olduğunu aktardı.

Gazze'de ateşkes mi olacak? Üst düzey İsrailli yetkili açıkladı: Mossad ve Shin Bet yetkilileri görüşmeler için Katar'a gitti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 437 gündür devam ederken, İsrail basının adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberlerde İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet yetkililerinin de yer aldığı bir heyetin Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya gittiği iddia edildi.

ARABULUCULARLA BİR ARAYA GELECEKLER

Haberlerde heyette İsrail ordusundan da temsilcilerin yer aldığı aktarılarak, heyetin arabulucularla bir araya geleceği ifade edildi.
Adı açıklanmayan yetkili, ziyaretin ateşkes görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedildiği anlamına geldiğini aktardı. İsrail, söz konusu ziyaretle ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

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ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Diğer yandan İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin "bu ay bitmeden" Hamas'la esir takası anlaşması yapmak istediğini öne sürdü. Yedioth Ahronoth gazetesinin üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Gazze'de tutulan İsrailli esirler için Hamas'la anlaşmanın "yakında" olabileceği ifade edildi.

İsrail'in aralık ayı sonu gelmeden önce Hamas'la esir takası anlaşmasına varmayı hedeflediği iddiasında bulunulan haberde, "Anlaşmanın tüm detayları nettir. Anlaşmazlığın temeli ise anlaşmanın ilk aşamasında serbest kalacak esirlerin sayısıyla ilgilidir." denildi.

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Anlaşmayla salıverilecek esirlerin sayısına dair anlaşmazlığın "büyük olduğu" savunulan haberde, Hamas'ın esirlerden az sayıda kişiyi serbest bırakmaya yanaştığı, İsrail'in ise söz konusu sayının 2 katını talep ettiği kaydedildi.

Haberde, esir takası müzakerelerinin halihazırda salıverilecek esirlerin sayısı üzerinde yürütüldüğü aktarıldı. Konuyla ilgili Hamas'tan herhangi bir açıklama gelmedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ AÇIKLAMIŞTI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri ve Savunma Komitesi'nde esir takası başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.

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İsrail ile Hamas arasında esir takasına varılması için "yakın bir noktada" olduklarını savunan Katz, "Bana göre bir önceki anlaşmadan (Kasım 2023'teki esir takası) bu yana rehin alma anlaşmasına en yakın olduğumuz noktadayız." ifadesini kullanmıştı.

Hamas ile İsrail arasında Kasım 2023'te karşılıklı esir takası yapılmış ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılmıştı. İsrail, yaklaşık bir hafta süren ateşkesin ardından Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamıştı. Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esirin olduğu belirtiliyor. (İHA-AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Katar Gazze
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