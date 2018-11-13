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Gazze'de ateşkes sağlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Filistinli gruplar, Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi grupların silahlı kanatlarının yer aldığı Filistin Direniş Grupları Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le ateşkese varıldığı duyuruldu.

Açıklamada İsrail ateşkese bağlı kaldığı sürece kendilerinin de buna uyacağı belirtildi.

Hamas lideri İsmail Heniyye de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması halinde ateşkes durumuna dönülebileceğini kaydetmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 7 Filistinli hayatını kaybetti, 25 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli hayatını kaybetti ve 1 İsrail askeri öldürüldü.

Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü hayatını kaybeden üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

(AA)

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