HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gazze'de ateşkesin başlamasına saatler kaldı! Dünyayı endişelendiren sözler, Netanyahu: "Sorumluluk Hamas'a ait olur"

Gazze'de ateşkesin başlamasına saatler kaldı! Dünyayı endişelendiren sözler, Netanyahu: "Sorumluluk Hamas'a ait olur"

18.01.2025 21:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Hamas arasında ateşkes yarın sabah itibarıyla başlayacak. Ateşkese saatler kala Netanyahu'dan gelen açıklama dünyayı endişelendirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesin ilk gününde serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin isminin henüz bildirilmediğini öne sürdü. Netanyahu, esirlerin listesi ulaştırılmazsa ilerleme kaydedilmeyeceği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin başlamasına saatler kaldı! Dünyayı endişelendiren sözler, Netanyahu: "Sorumluluk Hamas'a ait olur"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, üzerinde mutabık kalınan rehine listesinin İsrail'e ulaştırılmadığı iddia edildi.

İLERLEME KAYDEDİLEMEZ

Açıklamada, esirlerin listesi ulaştırılmazsa ilerleme kaydedilmeyeceği belirtildi.

thumbs_b_c_42ca60078e12a551fc8108d222fefbcc

"SORUMLULUK HAMAS'A AİT OLUR"

İsrail'in anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceği kaydedilen açıklamada, sorumluluğun Hamas'a ait olacağı öne sürüldü.

thumbs_b_c_3c2f60e9e99313d2c2a1ec64ff8fb64a

İLK GÜNDE 3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST BIRAKILACAK

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak saat 08.30'da (TSİ 09.30) uygulamaya geçeceği açıklanmıştı.

Ateşkesin ilk gününde, İsrail hapishanelerindeki 90'ın üzerinde Filistinli esire karşılık Hamas'ın 3 İsrailli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze Hamas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tavuk eti fiyatını düşürecek adım! Ramazan'dan önce yetki istediler

Tavuk eti fiyatını düşürecek adım! Ramazan'dan önce yetki istediler

Öğretmenler okulda şampanya patlattı, soruşturma başlatıldı!

Öğretmenler okulda şampanya patlattı, soruşturma başlatıldı!

Acı olay! Bebeğine anne sütü götürürken hayatını kaybetti!

Acı olay! Bebeğine anne sütü götürürken hayatını kaybetti!

Sokak köpekleri boynundan ısırdı! 12 yaşındaki Eslem Teker’in feci ölümü…

Sokak köpekleri boynundan ısırdı! 12 yaşındaki Eslem Teker’in feci ölümü…

Dolmabahçe'de sessiz gece!

Dolmabahçe'de sessiz gece!

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için deprem uyarısı! 'Büyük bir depremle henüz yüzleşmedi, enerji biriktiriyor'

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için deprem uyarısı! 'Büyük bir depremle henüz yüzleşmedi, enerji biriktiriyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.