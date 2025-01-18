Gazze'de ateşkesin başlamasına saatler kaldı! Dünyayı endişelendiren sözler, Netanyahu: "Sorumluluk Hamas'a ait olur"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, üzerinde mutabık kalınan rehine listesinin İsrail'e ulaştırılmadığı iddia edildi.

İLERLEME KAYDEDİLEMEZ

Açıklamada, esirlerin listesi ulaştırılmazsa ilerleme kaydedilmeyeceği belirtildi.

"SORUMLULUK HAMAS'A AİT OLUR"

İsrail'in anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceği kaydedilen açıklamada, sorumluluğun Hamas'a ait olacağı öne sürüldü.

İLK GÜNDE 3 İSRAİLLİ ESİR SERBEST BIRAKILACAK

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak saat 08.30'da (TSİ 09.30) uygulamaya geçeceği açıklanmıştı.

Ateşkesin ilk gününde, İsrail hapishanelerindeki 90'ın üzerinde Filistinli esire karşılık Hamas'ın 3 İsrailli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır