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Gazze'de 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterileri devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam ediyor. Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, gösteri düzenledi. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu 3'ü ağır 40 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Gazze sınırında 40 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 40 kişinin yaralandığını belirtti.
Kudra, hastanelere nakledilen yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu aktardı.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.
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Anahtar Kelimeler:
israil Filistin Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü

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