Gazze'de Büyük İskender dönemine ait sikkeleri balıkçılar buldu

HER BİRİNİ 15 DOLARA SATTI Arkeolog Fadel Alatol, tanımladıktan sonra sikkeler ortadan kayboldu. Muhtemelen satışla el değiştirdiler. Sikkeleri bulan balıkçılardan Abu Ahmet, BBC'ye her birini 15 dolara sattığını söyledi.

Büyük İskender, Makedonya İmparatorluğunun sınırlarını, bugünkü Yunanistan'dan Hindistan'a kadar genişletmişti. Mısır'a ulaşma hedefi ile çıktığı seferde, stratejik öneme sahip Gazze'yi de kanlı bir kuşatma sonrası ele geçirmişti.

Gazze'de bir arkeolog olan Fadel Alatol da ilk karşılaşmayı, "Paraları elimde tuttuğumda şoke oldum, inanamadım" diye anlatıyor.

Wartenberg, 2017 baharında yapılan bu keşif öncesinde, bir düzine kadar benzer sikkeyi bizzat incelemiş bir uzmandı.

Sikke uzmanı Doktor Ute Wartenberg, "Bu son derece önemli bir keşif. Büyük İskender'in kabartmasını taşıyan sikkelerin yer aldığı en büyük keşif olduğu şüphesiz" olayın büyüklüğünü tarif ediyor.

Alatol, "Bu sikkeler, bizim tarihimiz için ne anlama geldiğini bilmeyen ellerdeler. Bu çok üzücü" diyordu.

Birkaç ay sonra Gazze'de bulunanlara benzer sikkeler, müzayedelerde ortaya çıkmaya başladı.

Bu Büyük İskender sikkelerinden biri, Londra'daki bir müzayede evinde 130 bin dolara satıldı. Sonraki iki sene içinde 19 adet sikke, mezatlarda ortaya çıktı. Bunlardan 11'i Londra'daki Roma Numismatics müzayede evi tarafından satıldı. Gazze keşfi öncesinde bu rakamın ancak yarısı kadar benzer sikke, kayıtlara girmişti.

NEREDEN GELİYORLAR?



Müzayedeye sokulan bu son derece ender sikkelerin hiçbirinin, endüstri için önemli bir kavram olan köken bilgisi bulunmuyordu. Peki nereden geliyorlardı?

Fadel Alatol, madeni para uzmanı Thomas Bouzou'ya keşfin fotoğraflarını göndermişti. Ancak o günden bu yana, müzayedelerdekilerle Gazze sikkelerini eşleştirmeye çalışan Bouzou başarılı olabilmiş değil.

Köken bilgisi olmadan madeni para satışı, müzayede endüstrisinde yasadışı değil. Ancak bu denli ender sikkelerin, köken bilgisi olmadan satışı eşine az çok az rastlanır bir durum.