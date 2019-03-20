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Gazze'deki 'deniz eylemleri' sürüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2019 07:36 | Son Güncelleme

İsrail güçleri Gazze sınırında ablukanın kaldırılması için düzenlenen gösterilere insansız hava araçları, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gazze Şeridi'nde ablukanın kaldırılması için düzenlenen barışçıl eylemlere İsrail güçlerinin müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinin İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle gerçekleştirilen deniz eylemine katıldı. Düzenlenen eyleme bazı Filistinliler tekneleriyle denizden destek verdi. Eylemde, bazı göstericiler Türk ve Filistin bayrağı taşıdı.

İsrail Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

Filistinliler, "Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi" tarafından düzenlenen gösteriye katılmak için Gazze'nin kuzey deniz sınırı yakınlarında bir araya geldi.
'Büyük Dönüş Yürüyüşü' kapsamında düzenlenen barışçıl eylemde Filistinlilerin bulunduğu 20 kadar kayık denize açıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Filistinlilerin toplandığı bölgenin yakınlarını bombaladı.
İsrail askerleri ayrıca denize açılan kayıklara ateş açtı, göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında 1 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, "İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde yanıcı balonlar atan terörist bir gruba saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda da bölgedeki ablukanın kaldırılması talebiyle gösteri düzenlendi.
Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki gösteriye gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.
Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.
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Anahtar Kelimeler:
israil Gazze

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