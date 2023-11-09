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Gazze'deki insanlık dramıyla ilgili yeni adım! Sağlık Bakanı Koca: Kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız

09.11.2023 10:52 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze'deki hastalarla ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca "Gazze'de tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevki için mutabık kaldı. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız." diye konuştu.

Gazze'deki insanlık dramıyla ilgili yeni adım! Sağlık Bakanı Koca: Kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili yeni bir adım attığını duyurdu. Sağlık Bakanı Koca, TBMM Plan ve Bütçe Görüşmesinde İsrail Sağlık Bakanıyla yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

BAKAN KOCA: "KANSER HASTASI ÇOCUKLARI TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ"

Bakan Koca yaptığı açıklamada "İsrail Sağlık Bakanı İle görüştük. tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye'ye getireceğiz" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Gazze’de yaşanan insanlık dramı sağlık hzimetlerinin verilemez hale gelmesi ile şiddetlenerek devam ediyor. İsrail’in Gazze’de sebep olduğu yıkım insanlığın tüm değerlerini enkaz altında bıraktı. Sağlık hizmetlerine desetk vermek üzere, sahra hastanelerinin kurulması dahil Mısır Sağlık Bakanlığı ile ilk günden beri koordinasyon içindeyiz. Ancak bu çabalarımız sağlık hizmetinin sağlanması için bugüne kadar yeterli olmadı.

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Bunun üzerine, Dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık bakanı ile görüştüm.
Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiç bir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim. Sağlık hizmetlerinin sürdürülememesinin açıklanamaz olduğunu konusunda mutabıkız. Hastaların tedavilerinin devam edememesi, özellikle çocuklar konusundaki hassasiyeti en net şekilde ifade ettim. Türkiye Filistin dostluk hastanesinin Gazze’de kanser tedavisi veren tek hastane olduğunu ve artık hizmet veremez hale geldiğini ifade ettim. Bu durumun inkar edilecek hiçbir yeri yok.

"ÜZERİMİZDEKİ SORUMLULUĞU HATIRLATTIM"

Masum çocukların tedavisin devamı konusunda üzerimizdeki sorumluluğu hatırlattım. Kendisi de bu konuda haklı olduğumuzu ifade etti. Çocuklar başta olmak üzere hastaların Mısır’a ambulanslarla taşınması ve oradan uçak ambulanslarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için hazır beklediğimizi ifade ettim. Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız.

Ayrıca, Bugün yola çıkması beklenen gemi ile ilaç, tıbbi cihaz, 8 adet sahra hastanesi, 20 ambulans ve tıbbi sarf dail yaklaşık 500 ton yardım ekipmanı ulaştırıyoruz."

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Fahrettin Koca çocuk Gazze
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