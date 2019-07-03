HABER

"Gazze ekonomisi 2014'ten bu yana en kötü durumunu yaşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 19:36 | Son Güncelleme

ICRC Sözcüsü Suheyr Zakut, Gazze Şeridi ekonomisinin 2014'ten bu yana "en kötü durumunu" yaşadığını belirtti

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Suheyr Zakut, Gazze Şeridi ekonomisinin 2014'ten bu yana "en kötü durumunu" yaşadığını belirtti.

ICRC, basın mensuplarına Gazze Şeridi'nde finanse ettiği insani ve ekonomik proje hakkında bilgi vermek amacıyla bir tur düzenledi.

Tur sırasında AA muhabirine konuşan ICRC Sözcüsü Zakut, "Gazze'deki insani durum son birkaç yılda istikrarlı bir şekilde kötüleşti ve Gazze Şeridi ekonomisi şu anda 2014'ten bu yana en kötü durumunu yaşıyor." dedi.

İnsanların geçişine ve ürünlerin hareketine getirilen kısıtlamaların yanı sıra Filistin içerisinde yaşanan anlaşmazlıkların insani durumu ve ekonomiyi daha da kötüleştirdiğine dikkati çeken Zakut, Gazze Şeridi'nde sağlık, su, elektrik başta olmak üzere temel hizmetlerin sorunlar ve engellerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsrail'in 2008-2014 yılları arasında Gazze'ye düzenlediği saldırıların toplumun ve ekonominin zayıflamasına katkı sağladığını aktaran Zakut, ICRC'nin Gazze Şeridi'ndeki kötü ekonomik ve insani şartlardan etkilenen insanların en acil ihtiyaçlarını karşılamak için çabaladığını vurguladı.

ICRC'nin düzenlediği tur kapsamında sahilde engelliler için dinlenme mekanı ve Filistin Tarım Bakanlığı'yla işbirliği içerisinde kimyasal böcek ilaçlarının kullanımını azaltmak amacıyla hayata geçirilen çevre dostu böcek tuzakları ve Deyr el-Belah kentindeki balık çiftliği projelerinin bulunduğu alanlar ziyaret edildi.

ICRC'nin Gazze'deki direktörü Gilan Devorn, gazetecilere komitenin finanse ettiği projelerine ilişkin bilgi verdi.

İsrail, 2006 yılından bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 2008, 2012 son olarak da 2014 yılında kapsamlı saldırılar düzenlemişti. Söz konusu saldırılarda can kaybının yanı sıra bölgede büyük hasar oluşmuştu.

Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail'in kara, deniz ve havadan 12 yılı aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze'de işsizlik oranı yüzde 52 iken yoksulluk oranı yüzde 80'leri geçiyor.

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Erzurum'daki trafik kazasıErzurum'daki trafik kazası
Türkiye'de eğitim gördüler, ülkelerinde bakan oldularTürkiye'de eğitim gördüler, ülkelerinde bakan oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze ICRC Suheyr Zakut

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

Ünlü şarkıcının oğluyla mı? Dikkat çeken detay

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışıp, bıçaklayan şüpheli yakalandı

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

Mardin'de çocuğunun gözü önünde eski eşini darp edip, bıçaklayan koca tutuklandı

Eski eşine dehşeti yaşatan koca hakkında karar verildi

Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.