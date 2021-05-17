Gazze: Filistinli çocuklar İsrail'in hava saldırılarından ve ablukasından nasıl etkileniyor?

Türkiye'de ve uluslararası kamuoyunda ise Filistinli çocukların tanıklıkları ve röportajları sıklıkla paylaşılıyor.

İsrail yetkilileri, eleştirilere karşın "sivilleri ve çocukları hedef almadıklarını" söylüyor.

Blinken, iki tarafa da sivilleri ve çocukları koruması çağrısında bulundu.

Anthony Blinken, Danimarka'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD bölgede şiddetin artması nedeniyle çok kaygılı. Yüzlerce insan öldürüldü ya da yaralandı, bunlara enkaz altından çıkartılan çocuklar da dahil" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da İsrail ve Filistinlilere, şiddete derhal son verme ve sivilleri koruma çağrısı yaptı.

Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucu en az 58 çocuk hayatını kaybetti, yüzlerce çocuk da yaralandı.

BM'ye bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait en az iki okul vuruldu.

BM yetkilileri, Gazze'de en az 40 okulun kısmen ya da tamamen hasar gördüğünü açıkladı.

İsrail'in bir haftadır düzenlediği hava saldırılarında okullar da hasar gördü.

Gazze Şeridi'nden giriş-çıkışın 14 yıldır kapalı olması, Filistinlilerin hareketliliğini kısıtladığı gibi çocukların da sağlık hizmetleri başta olmak üzere temel gereksinimlere erişimini engelledi.

Ancak 2007'den bu yana İsrail'in ablukası altındaki mahallelerde Filistinli çocukların temel haklara erişiminde yaşanan ciddi sorunlar var.

15 yaş altı çocukların yüzde 35,8'i Batı Şeria, yüzde 41'i ise Gazze'de yaşıyor.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı verilerine göre Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli nüfusun yüzde 37,9'u 0-14 yaş arası çocuklardan, yüzde 28,4'ü ise, 15-29 yaş arası gençlerden oluşuyor. 15 yaş üstü için son açıklanan işsizlik oranı ise yüzde 25.3.

Peki Filistinli çocuklar hangi koşullarda yaşıyorlar, şiddetin tırmanması onları nasıl etkiliyor?

UNICEF'in Cumartesi günkü raporunda, "En az 29 okulun geçici olarak yerlerinden edilen ailelere sığınak olarak kullanılmaya başlandığına" dikkat çekildi.

Filistin Özerk Yönetimi'in resmi verilerine göre bölgede 3 binden fazla okul, 58 binden fazla öğretmen var.

İsrail'in zaman son yıllarda düzenlediği hava saldırıları ve bölgede inşaat izni olmadıkları gerekçesiyle bazı binaların yıkılmasnı istemesi sonucu, çok sayıda okul hasar görme, yıkılma ya da kapatılma riski ile karşı karşıya.

Çocuk hakları kuruluşu Save the Children, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te geçen yıl 500'den fazla çocuğun yerinden edildiği ve 53 okulda okuyan 5 binden fazla çocuğun İsrailli güçlerin yıkımları sonrası okulsuz kalma riski ile karşılaştıklarını açıklamıştı.

Covid salgını çocukların tedaviye erişimini daha da zorlaştırdı

Bölgede sağlık hizmetleri, 14 yıldır uygulanan ambargo sonucu zor koşullar altında veriliyor.

Bölgede BM desteğiyle faaliyetlerini sürdürmeye çalışan 22 hastane var. Ancak İsrail'in 2008-09, 2012 ve 2014'teki askeri operasyonları altyapı üzerinde onarılması zor bir hasar bıraktı.