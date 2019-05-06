Gazze için ateşkes çabaları

KUDÜS (AA) - Gazze'de tırmanan şiddetin ardından taraflar ateşkes konusunda düşüncelerini açıklıyor.

İsrail resmi yayın kuruluşu tarafından verilen bilgide İsrail güvenlik kabinesi, pazar günü Gazze'ye ilişkin konuları görüşmek üzere toplandı.

Kabine üyesi bakanlar görüşmede, Gazze'de ateşkesin Hamas'ın davranışına bağlı olduğunu belirtti.

Ateşkes görüşmelerine katılan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin yaptığı açıklamada ateşkese ulaşılmasında ilerlenildiği ve bunun yakın zamanda tamamlanmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Ateşkes görüşmelerinin Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütüldüğü aktarılırken, birkaç saat içinde ateşkes ilanının mümkün olduğu ifade edildi.

Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna Gazze'nin vurulmasına devam edilmesi ve gelecek aşamaya hazırlık yapılması talimatı verildiği kaydedildi.

Kabineye dayandırılan açıklamalara ilişkin Hamas Hareketi'nden henüz bir cevap gelmezken, hareketin lideri İsmail Heniyye pazar günü yaptığı açıklamada sükunete dönülmesi için İsrail'in tam bir ateşkese bağlı kalması şartını ortaya koydu.

Öte yandan İslami Cihad'ın Sözcüsü Musab el-Brim AA'ya yaptığı açıklamada Mısır'ın İsrail saldırılarının durması için çaba sarfettiğini söyledi.

