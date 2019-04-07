Gazze için yürütülen görüşmeler ateşkes yolunu açıyor

MUSTAFA HABBUŞ - Filistinli siyasi analistler, bir süredir Mısır'ın ara buluculuğuyla Filistinli gruplar ve İsrail arasında yürütülen görüşmelerin ateşkes anlaşmasının imzalanmasını sağlayabileceği değerlendirmesinde bulundu. Mısır İstihbarat Teşkilatından bir heyet, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ateşkes sağlanması amacıyla yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor. Sık sık Gazze'yi ziyaret eden heyet, Filistinli gruplardan yetkililerle bir araya gelirken, Hamas yetkilileri görüşmelerin olumlu geçtiği sinyallerini veriyor. Son olarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze'deki insani krizin çözülmesi için Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le "ciddi bir ateşkes" üzerinde çalıştıklarını belirtti. Heniyye, 29 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın ara buluculuğunda gerçekleştirilecek anlaşmanın, "saldırıların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması, projelerin yürütülmesi ve sınırların açılması"nı kapsadığını ifade etti.

Ateşkes anlaşmasının, başta elektrik kesintisi olmak üzere kronikleşen birçok sorunun Gazze ablukası kaldırılarak çözülmesini de içerdiğini belirten Heniyye, Mısır ve Filistinli diğer siyasi gruplarla "ciddi bir ateşkese" varmak amacıyla görüşmeler yürüttüklerini kaydetti. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye de ablukanın kaldırılması talebine ilişkin olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Hayye, 30 Mart'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünden beri Filistinli grupların ablukanın kırılması talebine karşı olumlu tepkiler alıyoruz. Bu Filistin halkının hakkıdır." ifadelerini kullandı. Gazze ile İsrail arasında mekik dokuyan Mısır heyetinin ara buluculuk çabalarını ve son gelişmeleri değerlendiren Filistinli siyaset uzmanları, görüşmelerin tarafları ateşkese götürebileceği değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, ateşkesin her iki tarafın da yararına olduğunu bu nedenle bu yönde eğilim göstereceklerini savundu. - "Taraflar ateşkese yakınlaşıyor" Hamas'a yakın Filistinli siyasi analist İbrahim el-Medhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek dönemde İsrail ile Gazze'deki Filistinli gruplar arasında ateşkes anlaşması imzalanmasının uzak ihtimal olmadığını belirtti.

Medhun, "Gazze'deki Filistinli gruplar askeri çatışmadan yana değil. İsrail de Gazze'ye yönelik böyle bir saldırı ve savaşın güvenlik ve siyaset düzeyinde başarı getirmediği yönündeki daha önceki tecrübelerine dayanarak bunu istemiyor. Bu durum tarafları ateşkese yaklaştırıyor." dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay içinde yapılacak seçimleri kazanmasının da ateşkes ihtimallerini artırdığını kaydeden Medhun, "Netanyahu, Filistinli direniş gruplarının gücünün arttığını iyi biliyor. Seçimi kazanması halinde ablukanın hafifletilmesi karşılığında Gazze ile ateşkes yollarını aramaya devam edecek." diye konuştu. Medhun, bunlara karşın şu an İsrailli muhaliflerin ateşkes anlaşmasını sekteye uğratabilecek bir etken olduğuna dikkati çekerek muhalefetin Netanyahu'yu Hamas'a teslim olmakla, yeterli karşılığı verememekle suçladığını, Netanyahu'nun da bu durumun seçimlere olumsuz yansımasından endişe ettiğini belirtti. Filistinli grupların ateşkes için taleplerinden bahseden Medhun, Filistinli grupların Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını, Katar'ın yardımlarının Gazze'ye girişinin kısıtlanmamasını, bölgedeki elektrik krizinin çözülmesini, sınır kapılarının açılmasını, ithalat ve ihracata engel çıkarılmamasını ve gençlere istihdam sağlanmasını talep ettiğini ekledi.