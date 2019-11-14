HABER

Gazze: İsrail'in ateşkes yürürlüğe girmeden düzenlediği saldırıda 'aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti'

14.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

Gazze'de İsrail güçleri ve Filistinli İslami Cihad (FİC) örgütü üylerei arasında iki gündür yaşanan son ayların en şiddetli çatışmalarının ardından, ateşkes yürürlüğe girdi. Ateşkesten önce İsrail'in hava saldırısında aynı aileden sekiz kişi öldürüldü.

Gazze: İsrail'in ateşkes yürürlüğe girmeden düzenlediği saldırıda 'aynı aileden 8 Filistinli hayatını kaybetti'

Gazze'de İsrail güçleri ve Filistinli İslami Cihad örgütü üyleri arasında iki gündür yaşanan son ayların en şiddetli çatışmalarının ardından, ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi. Mısır ve Filistin kaynakları, ateşkesin Türkiye saatiyle 06:30'da başladığını duyurdu. Filistinliler, çatışmaların sona ermesi öncesi İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 8 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail'in İslami Cihad'ın bir liderini öldürmesiyle başlayan saldırılarda 32 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ise ölenlerin 20'den fazlasının militan olduğunu savundu ve ateşkes sonrası da ülkenin güneyine Gazze'den roket atıldığını açıkladı.

Her iki taraftan hastane kaynakları, karşılıklı saldırılarda onlarca Filistinli ve İsrailli'nin de yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, İslami Cihad'ın ateşkes öncesi 400'den fazla roket attığını ve örgüt hedeflerine hava saldırıları düzenlediklerini açıkladı.

Çatışmalar, İsrail'in Salı günü sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda İslami Cihad komutanı Baha Ebu El Ata'yı öldürmesiyle başlamıştı.

İsrail, El Ata'nın Gazze'den fırlatılan çok sayıda roketin sorumlusu olduğunu ve bir saldırı hazırlığı yaptığını savunuyordu.

Ateşkes iki gün süren şiddetin ardından geldi.

BM: Gerilimin savaşa dönüşmesini önlemek için çok sıkı çalışıyoruz

En kanlı saldırıysa dün gece saatlerinde, İsrail'in Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr-el Balah'taki bir eve düzenlediği hava akını oldu.

Gazze'yi yöneten Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybeden aynı aileden 8 kişinin hepsinin sivil olduğunu ve yaşamlarını yitienler arasında bir çocuk ile bir kadının da bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordusu ise saldırıda bir roket biriminin başında bulunan İslami Cihad komutanı Rasim Ebu Malhous'un öldürüldüğünü savundu.

BM Ortadoğu Barış Elçisi Nickolay Mladenov, ateşkesin başlamasının ardından, hem örgütün hem de Mısır'ın "Gazze ve çevresindeki en tehlikeli gerilimin bir savaşa dönüşmesini önlemek için çok sıkı çalıştığını" söyledi.

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
Spiegel: Yunanistan binlerce sığınmacıyı Türkiye'ye sınır dışı ettiSpiegel: Yunanistan binlerce sığınmacıyı Türkiye'ye sınır dışı etti
Ukrayna'dan altyapı projeleri için Türk şirketlere çağrıUkrayna'dan altyapı projeleri için Türk şirketlere çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

Didem Arslan Yılmaz'ın zor anları: Duyuyor musun beni gir araya!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu

Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu

Gözler o bölgedeydi! ABD kararını verdi

Gözler o bölgedeydi! ABD kararını verdi

Rusya Kamışlı’ya hava savunma sistemleri kurdu

Rusya Kamışlı’ya hava savunma sistemleri kurdu

Bolivya'da Morales destekçileri sokaklarda

Bolivya'da Morales destekçileri sokaklarda

Ruhani: ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi

Ruhani: ABD bölgeye kan ve ölüm getirdi

Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

Bolivya'da Morales'i istifaya çağıran general görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.