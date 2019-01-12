HABER

Gazze kadın şehidini uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 15:51 | Son Güncelleme

Şehidin ablası Saide et-Tramsi: "Kardeşim Emel, vatan sevdalısı biriydi. Kudüs ve Filistin'in özgürlüğü için Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmıştı"

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Emel Mustafa Ebu Sultan et-Tramsi (43) son yolculuğuna uğurlandı.

Ebu Sultan et-Tramsi'nin naaşı, çok sayıda Filistinlinin katılımıyla Şeyh Rıdvan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Şehidin ablası Saide et-Tramsi, tören sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşim Emel, vatan sevdalısı biriydi. Kudüs ve Filistin'in özgürlüğü için Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmıştı." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Emel Mustafa Ebu Sultan et-Tramsi'nin (43) şehit olduğunu belirtmişti.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Ceylin Atik'in ailesi karara tepkiliCeylin Atik'in ailesi karara tepkili
Mağazadan giysi çaldı, çıkışta yakalandıMağazadan giysi çaldı, çıkışta yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin kadın şehit son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunan Haberler

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Komünist Başkan HDP ile ittifak mı yapacak? Açıklama geldi

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın cinsel ilişki için bana baskı yaptı!

Mahkemede korkunç sözler: Engelli kadın bana baskı yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.