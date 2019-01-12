Gazze kadın şehidini uğurladı

Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan Filistinli Emel Mustafa Ebu Sultan et-Tramsi (43) son yolculuğuna uğurlandı.

Ebu Sultan et-Tramsi'nin naaşı, çok sayıda Filistinlinin katılımıyla Şeyh Rıdvan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılanlar Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Şehidin ablası Saide et-Tramsi, tören sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşim Emel, vatan sevdalısı biriydi. Kudüs ve Filistin'in özgürlüğü için Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılmıştı." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Emel Mustafa Ebu Sultan et-Tramsi'nin (43) şehit olduğunu belirtmişti.

