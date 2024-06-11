Gazze kararı için Türkiye'den açıklama! "Katliamın sona ermesi için önemli bir adım"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

İsrail’in kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve kararı eksiksiz şekilde uygulaması gerektiği belirtilen açıklamada, “Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail’in Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.