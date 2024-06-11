HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazze kararı için Türkiye'den açıklama! "Katliamın sona ermesi için önemli bir adım"

Gazze kararı için Türkiye'den açıklama! "Katliamın sona ermesi için önemli bir adım"

11.06.2024 08:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, 10 Haziran’da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde kabul edilen Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik 2 bin 735 sayılı kararı, Gazze’deki katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Gazze kararı için Türkiye'den açıklama! "Katliamın sona ermesi için önemli bir adım"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas’ın söz konusu ateşkes planına yapıcı ve olumlu yaklaşımını memnuniyetle karşılandığı bildirildi.

thumbs_b_c_5d319e95705179fc1a4721eefa8afa23

İsrail’in kalıcı ateşkese riayet edeceğini taahhüt etmesi ve kararı eksiksiz şekilde uygulaması gerektiği belirtilen açıklamada, “Türkiye, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini, İsrail’in Gazze’nin tamamından geri çekilmesini, rehinelerin ve tutukluların karşılıklı salıverilmesini, yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze’ye geri dönüşünü, insani yardımların kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmasını ve Gazze’nin yeniden imarını sağlayacak adımlara katkı vermeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

BMGK'dan Gazze açıklaması! Ateşkes kararı alındı BMGK'dan Gazze açıklaması! Ateşkes kararı alındı
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Mynet Youtube

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 ilde düğmeye basıldı! 107 kişi yakalandı14 ilde düğmeye basıldı! 107 kişi yakalandı
İYİ Partili Lütfü Türkkan CHP'ye mi geçecek?İYİ Partili Lütfü Türkkan CHP'ye mi geçecek?
Esenyurt’ta hareketli dakikalar.... 8 araç ve iş yerini ateşe verip kaçtı! Esenyurt’ta hareketli dakikalar.... 8 araç ve iş yerini ateşe verip kaçtı!
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
ABD-Türkiye maçının önüne geçmişti! Genç kadından açıklama geldi

ABD-Türkiye maçının önüne geçmişti! Genç kadından açıklama geldi

Milyonları ilgilendiriyor! İşte yeni maaş hesabı! Uzman isim canlı yayında açıkladı

Milyonları ilgilendiriyor! İşte yeni maaş hesabı! Uzman isim canlı yayında açıkladı

Apple o teknolojiyi dünyaya duyurdu Elon Musk çılgına döndü! iPhone'ları Faraday kafesinde saklayacak

Apple o teknolojiyi dünyaya duyurdu Elon Musk çılgına döndü! iPhone'ları Faraday kafesinde saklayacak

Esenyurt’ta hareketli dakikalar.... 8 araç ve iş yerini ateşe verip kaçtı!

Esenyurt’ta hareketli dakikalar.... 8 araç ve iş yerini ateşe verip kaçtı!

Deniz Baykal sonrası 18 yıl sonra ilk olacak! Saatler kaldı...

Deniz Baykal sonrası 18 yıl sonra ilk olacak! Saatler kaldı...

Yer: İstanbul! Huzurevinde skandal görüntüler! Bakanlıktan açıklama geldi

Yer: İstanbul! Huzurevinde skandal görüntüler! Bakanlıktan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.