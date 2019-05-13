"Gazze önceki hafta dördüncü bir savaşın eşiğindeydi"

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail ile Filistinli gruplar arasında tansiyonun yükselmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin önceki hafta dördüncü bir savaşın eşiğine geldiğini belirtti.

Günübirlik ziyaret için Gazze'ye gelen ve Han Yunus kentindeki Nasır Tıp Kompleksi'nde başlatılan güneş enerjisi projesini inceleyen Mladenov, düzenlediği basın toplantısında, "Gazze, önceki hafta İsrail ile Filistinli gruplar arasında yaşanan askeri tırmanış nedeniyle dördüncü bir savaşın eşiğindeydi." dedi.

Mladenov, BM ve Mısır'ın, Gazze'de sükunetin korunması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için koordineli şekilde çabalarını sürdürdüğüne dikkat çekerek, "Kimse yeni bir savaşa götürecek çatışma istemiyor. Dolayısıyla anlaşmaların kalıcı olması için herkesin çabalarını birleştirmesi gerekir. Ateşkesin bozulmaması için tüm tarafların üzerine düşeni yapacağını umuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in atması gereken birçok adımdan birkaçını attığına, bu bağlamda balıkçılar için avlanma mesafesini genişleterek, sınır kapılarını açtığına işaret eden Mladenov, BM'nin de eğitim, sağlık, enerji, geçici istihdam gibi alanlarda Gazze'deki durumun iyileştirilmesine katkı sağlayacak uzun vadeli bir planının olduğunu ancak öncelikle ateşkesi kalıcı hale getirmeleri gerektiğini ifade etti.