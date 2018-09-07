Gazze şehidini uğurladı

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli gencin cenazesi defnedildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki gösterilerde 14 Temmuz'da yaralanan ve bu sabah tedavi gördüğü Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde şehit olan Emced Fayiz Hamdune (20) için Cibaliya Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene yüzlerce Filistinli katıldı. Şehidin naaşı Tevbe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 170'ten fazla Filistinli şehit oldu.

